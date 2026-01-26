Thành phố Seoul khẳng định dự án tái phát triển không làm tổn hại đến di sản thế giới

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 28/1 thông báo đã gửi công văn phản hồi tới Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), khẳng định dự án tái phát triển khu vực Seun không làm tổn hại đến giá trị của Jongmyo (Tông Miếu), di sản thế giới mà UNESCO công nhận.Trong công văn, thành phố Seoul nêu rõ trong thời gian qua luôn nỗ lực không ngừng bảo tồn giá trị nổi bật hiện có của di sản thế giới Jongmyo, đồng thời dự án tái phát triển khu vực Seun nằm gần đó được triển khai với mục tiêu cốt lõi là hình thành trục không gian xanh đô thị kết nối giữa Jongmyo với khu vực núi Namsan.Công văn phản hồi cũng nhấn mạnh dự án Seun không nhằm mục đích làm suy giảm giá trị của bất kỳ di sản cụ thể nào. Đối với những lo ngại liên quan đến cảnh quan và tác động của dự án, phía thành phố Seoul cho rằng cần tìm kiếm giải pháp thông qua việc kiểm chứng khách quan và tham vấn giữa các bên liên quan, thay vì những đánh giá phiến diện hay các yêu cầu mang tính đơn phương.Ngoài ra, chính quyền cũng đã đề nghị Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc thành lập cơ chế tham vấn 4 bên giữa người dân, chính quyền thành phố, cơ quan Chính phủ và nhà hoạch định chính sách, nhằm đánh giá một cách toàn diện tác động của dự án tái phát triển Seun đối với giá trị của di sản thế giới Jongmyo. Thành phố Seoul cho biết phạm vi, phương thức cũng như việc chấp nhận đánh giá tác động đến di sản thế giới này sẽ được thảo luận thông qua cơ chế tham vấn trên.Chính quyền thành phố Seoul tái khẳng định sẽ hợp tác một cách thành thật với UNESCO và Trung tâm di sản thế giới để tìm ra giải pháp hài hòa giữa việc bảo tồn giá trị của di sản thế giới Jongmyo và sự phát triển bền vững của đô thị. Đồng thời, thành phố cũng kêu gọi Cục Di sản quốc gia chấm dứt các tranh cãi mang tính đối đầu và sớm xúc tiến việc thành lập cơ chế tham vấn 4 bên nói trên.