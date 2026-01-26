Nhật Bản lần đầu hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho máy bay của Không quân Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri và truyền thông của Nhật Bản ngày 28/1 đưa tin phi đội bay biểu diễn "Đại bàng đen" (Black Eagles) của Không quân Hàn Quốc đã được tiếp nhiên liệu tại căn cứ Naha (đảo Okinawa) của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Lực lượng phòng vệ trên không của nước này hỗ trợ tiếp dầu cho máy bay của Không quân Hàn Quốc.Các máy bay của phi đội "Đại bàng đen" đã xuất phát từ căn cứ Wonju (Hàn Quốc) vào ngày 28/1, hạ cánh xuống căn cứ Naha vào khoảng 10 giờ sáng và được tiếp nhiên liệu tại đây. Sau khi rời Okinawa, phi đội "Đại bàng đen" sẽ tiếp tục hành trình qua Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Oman, trước khi đến Ả-rập Xê-út vào ngày 2/2 để tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế 2026.Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Miyazaki Masahisa cho biết trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh Tokyo ngày càng trở nên nghiêm trọng, hợp tác quốc phòng Hàn-Nhật có ý nghĩa hết sức quan trọng và việc phi đội "Đại bàng đen" lần đầu tiên dừng chân tại Nhật Bản mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn về hợp tác quốc phòng song phương.Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Nhật Bản từng quyết định hỗ trợ tiếp nhiên liệu trung gian cho phi đội "Đại bàng đen" trên đường tham dự Triển lãm hàng không Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), nhưng sau đó đã từ chối với lý do máy bay T-50B của Hàn Quốc đã tiến hành huấn luyện thông thường gần đảo Dokdo. Tuy nhiên, hai nước đã xúc tiến nối lại hỗ trợ tiếp nhiên liệu tại Nhật Bản sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào ngày 26/12 vừa qua.Báo Yomiuri nhận định việc tiếp nhiên liệu cho phi đội "Đại bàng đen" tại Nhật Bản lần này là một phần trong hợp tác quốc phòng song phương, để đi đến ký kết Hiệp định thu nhận và dịch vụ tương hỗ (ACSA) song phương. Theo tờ báo này, khi ACSA được ký kết, Seoul và Tokyo sẽ có thể cung cấp nhiên liệu và lương thực cho nhau một cách thuận lợi và toàn diện hơn, qua đó nâng cao tính linh hoạt trong vận hành đơn vị quân đội.