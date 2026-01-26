Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch dừng vận hành xe buýt đưa đón công chức của cơ quan công lập từ khu vực thủ đô

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 28/1 cho biết đang thúc đẩy kế hoạch dừng hoạt động các tuyến xe buýt đưa đón công chức của các cơ quan Nhà nước từ khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận do các cơ quan này đã di dời về khu vực địa phương.Bộ này nói thêm dù đã hơn 10 năm kể từ khi các cơ quan được chuyển về địa phương, song một số cơ quan vẫn tiếp tục vận hành các tuyến xe buýt đưa đón phục vụ việc đi làm của công chức từ khu vực thủ đô, thay vì hỗ trợ ổn định cuộc sống tại địa phương. Điều này làm suy giảm mục tiêu của di dời các cơ quan Nhà nước về địa phương là sự đóng góp cho kinh tế địa phương, cũng như cản trở việc thúc đẩy các thành phố đổi mới.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc họp báo đầu năm vào ngày 21/1 vừa qua cũng đã chỉ ra rằng việc vận hành các tuyến xe buýt thuê bao đưa đón công chức di chuyển về Seoul khiến chính sách di dời các cơ quan công lập về địa phương không phát huy hiệu quả.Theo kết quả khảo sát của Bộ Địa chính và giao thông về tình hình vận hành xe buýt đưa đón công chức của các cơ quan công lập cho thấy trong tổng số 149 cơ quan đã di dời thì có 47 cơ quan (tương đương 31,5%) vẫn đang vận hành các tuyến xe buýt đưa đón từ khu vực thủ đô. Ngoại trừ thành phố Busan và đảo Jeju, cả 8 thành phố đổi mới còn lại (gồm tỉnh Bắc Jeolla, thành phố Gwangju, tỉnh Nam Jeolla, thành phố Daegu, thành phố Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Chungcheong) đều đang có các tuyến xe buýt đưa đón công chức từ khu vực thủ đô.Các cơ quan này ký hợp đồng với doanh nghiệp vận tải tư nhân và cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón miễn phí cho nhân viên như một hình thức phúc lợi. Ngân sách hằng năm dành cho hoạt động này ước tính vào khoảng 22 tỷ won (15,4 triệu USD). Chính phủ cho biết sẽ chấm dứt hoạt động xe buýt đưa đón vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên đối với các trường hợp phát sinh tiền phạt do hủy hợp đồng sớm trước thời hạn, Chính phủ sẽ cho phép kéo dài hoạt động đến tháng 6.