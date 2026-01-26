Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc chỉ trích Hàn Quốc tìm cách giành quyền quản lý DMZ

Photo : KBS News

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 28/1 đã chỉ trích những nỗ lực của Chính phủ và chính giới Hàn Quốc nhằm giành quyền cấp phép cho dân thường ra vào Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL).Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nhấn mạnh mục đích thiết lập DMZ là nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn chiến tranh, bày tỏ lập trường phản đối dự luật "Luật về hỗ trợ sử dụng hòa bình Khu phi quân sự liên Triều". Đây là dự luật được đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành xúc tiến, có nội dung trao quyền cho Seoul quản lý việc ra vào DMZ với các hoạt động phi quân sự như du lịch hay bảo tồn hệ sinh thái.Bộ Tư lệnh cho rằng dự luật này vi phạm trực tiếp Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1953) và phủ nhận quyền kiểm soát việc ra vào của dân thường vốn thuộc về cơ quan này. UNC nhấn mạnh nếu những sự việc không mong muốn như xung đột hay tai nạn gây thương vong xảy ra trong khu vực này thì tránh nhiệm thuộc về Tư lệnh Liên hợp quốc chứ không phải Tổng thống Hàn Quốc.Trước những ý kiến cho rằng việc Tư lệnh Liên hợp quốc kiểm soát cả các chuyến tham quan khu vực Khu phi quân sự liên Triều là hành động coi thường chủ quyền của Hàn Quốc, phía Bộ khẳng định đây là nội dung được thống nhất ngay từ thời điểm ký kết Hiệp định đình chiến.Thêm vào đó, Bộ Tư lệnh cũng nhấn mạnh khó có thể cho phép dân thường tiếp cận vào ba đoạn đường thuộc "Con đường hòa bình" nằm trong khu vực DMZ vì lý do an toàn. Cơ quan này cũng nhắc đến việc đây là nơi vẫn còn nhiều bom mìn và vật nổ chưa được xử lý. "Con đường Hòa bình DMZ" mở cửa đón khách vào tháng 4/2019, song ba trong tổng số 11 đoạn đường của con đường này ở thành phố Paju, huyện Cheorwon và huyện Goseong (tỉnh Gangwon) đã dừng đón khách từ tháng 4/2024 với lý do an ninh.Trước đó, trong chuyến thăm Khu phi quân sự liên Triều ngày 21/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã nhắc đến kế hoạch mở lại đoạn đường tham quan "Con đường Hòa bình DMZ".Về phần mình, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/1 cho biết tôn trọng lập trường của UNC và cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan này trong các vấn đề liên quan đến việc sử dụng khu vực Khu phi quân sự liên Triều.