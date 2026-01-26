Hàn Quốc công bố cung cấp 60.000 nhà ở tại Seoul và lân cận thủ đô

Photo : YONHAP News

10 Bộ ngành Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Tài chính và kinh tế sáng ngày 29/1 đã công bố phương án cung cấp 60.000 nhà ở tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô nhằm bình ổn thị trường bất động sản.Mục tiêu của kế hoạch này là tập trung cung cấp nhà ở cho thanh niên và các cặp vợ chồng mới cưới thông qua việc phát triển phức hợp các quỹ đất công và trụ sở cơ quan cũ tại các khu vực trọng điểm được người dân ưa chuộng như quận Yongsan (Seoul), thành phố Gwacheon, Gwangmyeong và Hanam (tỉnh Gyeonggi). Đây là phương án tiếp nối đối sách nhà ở mà Chính phủ công bố ngày 7/9 năm ngoái, và là đối sách bất động sản thứ 4 kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt.Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định các khu vực nói trên và khu vực lân cận thành "Khu vực cấp phép giao dịch đất đai" từ cùng ngày để ngăn chặn nhu cầu đầu cơ. Đồng thời, Chính phủ sẽ đẩy nhanh các quy trình tiếp theo như di dời các cơ quan, cấp phép xây dựng, bồi thường, để có thể khởi công tại một số khu vực từ năm 2027.Cũng trong ngày 29/1, Chính phủ và đảng cầm quyền đã nhóm họp tại Quốc hội về phương án vừa công bố. Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Yun-duk tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra các đối sách cung ứng nhà ở tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô trong thời gian tới, không chỉ dừng lại ở đối sách lần này.Ông Kim cho biết trong năm ngoái, Chính phủ tập trung vào việc xây dựng nền tảng để xúc tiến đối sách, như cải thiện chế độ. Năm nay là năm đầu tiên đối sách bất động sản được công bố vào ngày 7/9/2025 đi vào thực thi, Chính phủ phải chứng minh những lời hứa của mình bằng những con số thực tế.Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Han Joung-ae chỉ ra rằng vẫn còn một số ý kiến nghi ngờ về cam kết cung ứng nhà ở của Chính phủ, cho rằng "đối sách 7/9" vẫn thiếu tính cụ thể hoặc nguồn cung tại đô thị còn chưa đủ. Chính phủ cần tiếp tục tìm kiếm và công bố các dự án mới để tạo dựng niềm tin cho người dân về một nguồn cung ổn định.Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Địa chính và giao thông Quốc hội Maeng Sung-kyu nhấn mạnh Chính phủ cần đẩy nhanh tốc độ thực hiện trong bối cảnh người dân đang đòi hỏi lớn về việc ổn định giá nhà. Về phần mình, Quốc hội sẽ thực hiện vai trò hỗ trợ cần thiết như cải thiện chế độ, hỗ trợ lập pháp, hỗ trợ hợp tác giữa các ban ngành.