Tổng thống Lee Jae Myung mời Quốc vương Qatar thăm Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Vào sáng ngày 28/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có buổi tiếp Đặc phái viên của Quốc vương Qatar, ông Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi tại Phủ Tổng thống. Tổng thống đã chuyển lời mời Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani sang thăm Hàn Quốc, bày tỏ hy vọng hai bên có thể thảo luận một cách chân thành tại Seoul về các phương án phát triển quan hệ song phương.Lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá chuyến thăm lần này của Đặc phái viên Quốc vương Qatar là minh chứng cho quyết tâm hợp tác vững chắc, kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác đôi bên cùng có lợi ở các lĩnh chiến lược như quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, đầu tư và năng lượng.Tổng thống Lee nhấn mạnh Hàn Quốc và Qatar đã thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 50 năm, nâng cấp quan hệ lên mức "đối tác chiến lược toàn diện". Ông hy vọng hai nước sẽ trở thành những người bạn đích thực, giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi khó khăn giữa tình hình quốc tế phức tạp, để cùng đóng góp vào hòa bình khu vực và quốc tế.Đáp lại, Đặc phái viên Qatar cho biết cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc lần này nhằm trực tiếp truyền đạt sự tin tưởng đặc biệt và quyết tâm hợp tác với Seoul của Quốc vương Tamin. Qatar sẽ nỗ lực để hiện thực hóa quyết tâm chung của hai lãnh đạo về việc phát triển quan hệ song phương.