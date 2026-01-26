Seoul kỳ vọng trúng thầu dự án tàu ngầm của Ottawa

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh cuộc đua giành hợp đồng dự án tàu ngầm thế hệ mới của Canada đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cuối cùng giữa Hàn Quốc và Đức, Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik, người đang thăm Canada với tư cách Đặc phái viên hợp tác kinh tế chiến lược của Tổng thống, cho biết đã dốc hết sức truyền tải toàn bộ tâm huyết với Canada, giờ là lúc chờ đợi kết quả cuối cùng.Trên mạng xã hội ngày 29/1, ông Kang chia sẻ đã gặp gỡ tất cả những người ra quyết định cao nhất mà mình mong muốn gặp, không chỉ để thảo luận về dự án tàu ngầm mà còn về hợp tác công nghiệp và an ninh với Canada; trao thư tay của Tổng thống Lee Jae Myung cho Thủ tướng Thủ tướng Canada Mark Carney.Chánh Văn phòng Tổng thống cho biết phía Ottawa thể hiện quyết tâm tạo ra một bước ngoặt căn bản cho chính sách công nghiệp và an ninh quốc gia thông qua dự án tàu ngầm lần này. Tất cả các quan chức cấp cao Canada đều nhấn mạnh quan điểm nhất quán rằng dự án tàu ngầm không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa là mua sắm vũ khí mới.Đồng thời, ông Kang chỉ ra rằng dự án tàu ngầm Canada cũng là cơ hội cho một bước nhảy vọt mới của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Nếu trúng thầu, đây sẽ là dự án có quy mô lớn nhất của Hàn Quốc tại khối phương Tây, qua đó sẽ mở ra cơ hội để Seoul chính thức thâm nhập vào thị trường các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).