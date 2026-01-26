Điện tử Samsung và SK Hynix cùng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 29/1 công bố báo cáo sơ bộ cho biết lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của hãng trong năm 2025 đạt 43.601,1 tỷ won (30,51 tỷ USD), tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 333.605,9 tỷ won (233,45 tỷ USD), tăng 10,9% và lợi nhuận ròng đạt 45.206,8 tỷ won (31,63 tỷ USD), tăng 31,2% trong cùng giai đoạn. Mức doanh thu năm nói trên là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, trong khi lợi nhuận cao thứ 4 trong lịch sử sau các năm 2018, 2017 và 2021.Riêng lợi nhuận trong quý IV năm ngoái đạt 20.073,7 tỷ won (14,05 tỷ USD), tăng mạnh 209,2% so với một năm trước đó. Doanh thu và lợi nhuận ròng của quý IV lần lượt được ghi nhận ở mức 93.837,4 tỷ won (65,66 tỷ USD) và 19.641,7 tỷ won (13,74 tỷ USD), đều phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.Đáng chú ý, trong quý IV năm ngoái, chỉ riêng mảng kinh doanh chíp bán dẫn đã mang về cho Điện tử Samsung tới 16.400 tỷ won (11,48 tỷ USD) lợi nhuận. Bộ phận Giải pháp thiết bị (DS) của Samsung ghi nhận doanh thu 44.000 tỷ won (30,79 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh đạt 16.400 tỷ won (11,48 tỷ USD). Bộ phận Trải nghiệm thiết bị (DX), bao gồm mảng điện gia dụng và di động, đạt doanh thu 44.300 tỷ won (31 tỷ USD) và lợi nhuận 1.300 tỷ won (909,7 triệu USD). Đối với Màn hình hiển thị (Display), doanh thu và lợi nhuận lần lượt được ghi nhận là 9.500 tỷ won (6,65 tỷ USD) và 2.000 tỷ won (1,4 tỷ USD).Mặt khác, hãng SK Hynix cũng ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục trong năm 2025. Doanh thu của hãng trong năm ngoái cũng đạt 97.100 tỷ won (67,95 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh đạt 47.200 tỷ won (33,03 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên lợi nhuận của SK Hynix vượt qua Điện tử Samsung.SK Hynix giải thích kết quả kinh doanh năm ngoái khởi sắc là nhờ chiến lược gia tăng tỷ trọng các sản phẩm giá trị gia tăng cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM) để đáp ứng nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng lớn đã phát huy hiệu quả.Trước kết quả kinh doanh khả quan, Điện tử Samsung công bố sẽ thực hiện chi trả cổ tức đặc biệt quy mô 1.300 tỷ won (909,7 triệu USD), trong khi SK Hynix dự kiến chi thêm cổ tức trị giá 1.000 tỷ won (699,8 triệu USD).