Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và kinh tế Hàn Quốc Koo Yun-cheol sáng ngày 29/1 đã chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô mở rộng, tuyên bố tiếp tục xúc tiến các chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp một cách căn bản, củng cố nền tảng cho thị trường vốn, không chỉ đưa thị trường chứng khoán Hàn Quốc thoát khỏi tình trạng bị "định giá thấp" (Korea Discount) mà còn vươn tới kỷ nguyên "định giá cao" (Korea Premium).Cụ thể, Phó Thủ tướng cho biết sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho sàn giao dịch KOSDAQ, như hoàn tất sửa đổi Thông tư thi hành Luật hạn chế ưu đãi thuế, mở rộng hạn mức đầu tư được khấu trừ thuế cho các quỹ đầu tư mạo hiểm trên sàn KOSDAQ, đồng thời nâng cao niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc nhanh chóng loại bỏ các doanh nghiệp yếu kém.Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện nền tảng thị trường vốn, ngoại hối, xây dựng môi trường đầu tư tiên tiến nhằm đưa Hàn Quốc được xếp vào chỉ số thị trường phát triển MSCI, cũng như thực hiện một cách thuận lợi lộ trình gia nhập Chỉ số trái phiếu Chính phủ thế giới (WGBI) diễn ra trong 8 tháng từ tháng 4 năm nay. Chính phủ cũng sẽ tích cực xúc tiến thông qua dự thảo sửa đổi Luật thuế tại cuộc họp Nội các bất thường tháng 2 tới nhằm áp dụng các sản phẩm tài chính được hỗ trợ ưu đãi thuế, trong đó có Quỹ tăng trưởng quốc dân.Tiếp đó, Phó Thủ tướng cho biết sẽ nhanh chóng cải thiện các quy định về quỹ hoán đổi danh mục (ETF) trong nước, vốn còn đang bất cân xứng so với thị trường chứng khoán nước ngoài.Tham dự cuộc họp trên có Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Rhee Chang-yong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Lee Eog-weon và Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Chan-jin.Các quan chức tham dự đánh giá việc Ủy ban Thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) đóng băng lãi suất chính sách là đúng như dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, cần chú ý tới quan điểm thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.Nhiều đại diện tham dự cùng ngày cũng đánh giá rằng thị trường chứng khoán trong nước đang có xu hướng tăng trưởng cao so với các nước lớn, lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng đang đần ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn bên ngoài như lo ngại về việc Chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa, sự thiếu chắc chắn trong chính sách thuế quan, rủi ro địa chính trị. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì hệ thống giám sát 24/24 giờ để theo dõi sát sao biến động của thị trường tài chính trong và ngoài nước.