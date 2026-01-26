Đảng Sức mạnh quốc dân chính thức khai trừ cựu Chủ tịch Han Dong-hoon

Photo : YONHAP News

Ủy ban tối cao đảng đối lập Sức mạnh quốc dân ngày 29/1 đã ấn định mức kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với cựu Chủ tịch đảng Han Dong-hoon.Có tổng cộng 9 người tham gia bỏ phiếu phương án khai trừ ông Han, trong đó có Chủ tịch đảng Jang Dong-hyeok, Đại diện đảng tại Quốc hội Song Eon-seok và Chủ tịch Ủy ban Chính sách Jeong Jeom-sig và 6 ủy viên tối cao. Tuy nhiên, nội dung hay kết quả bỏ phiếu không được tiết lộ.Được biết, chỉ có duy nhất ủy viên thanh niên Woo Jae-jun bỏ phiếu phản đối. Ủy viên tối cao Woo nhấn mạnh việc khai trừ ông Han suy cho cùng là trả đũa cựu Chủ tịch đảng vì đã tán thành việc luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cho rằng đây là một quyết định sai lầm. Chủ tịch đảng Jang Dong-hyeok đã rời cuộc họp mà không đưa ra bất cứ lập trường nào. Một ủy viên tối cao khác là bà Yang Hyang-ja cho biết đã bỏ phiếu trắng.Trước đó, vào rạng sáng ngày 14/1, Ủy ban Đạo đức đảng Sức mạnh quốc dân đã quyết định khai trừ ông Han để truy cứu trách nhiệm về việc ông Han và gia đình ông đăng tải bài viết trên diễn đàn đảng viên nhằm thao túng dư luận. Theo điều lệ đảng này, mức kỷ luật khai trừ chỉ có hiệu lực sau khi được biểu quyết thông qua tại Ủy ban tối cao đảng.Về phần mình, cựu Chủ tịch Han ngày 29/1 đã tổ chức họp báo tại Quốc hội, nhấn mạnh đảng Sức mạnh quốc dân có thể khai trừ ông nhưng sẽ không thể dập tắt được khát vọng về một nền chính trị tốt đẹp vì người dân. Ông Han nhấn mạnh người dân mới chính là chủ nhân của đảng Sức mạnh quốc dân và phe bảo thủ, tuyệt đối không thể bỏ cuộc.