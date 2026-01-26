Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật đặc biệt hỗ trợ ngành chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể chiều 29/1, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo Luật đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh và hỗ trợ ngành công nghiệp chíp bán dẫn. Trong số 206 nghị sĩ có mặt, có 199 người bỏ phiếu thuận và 7 người bỏ phiếu trắng.Ngay sau khi luật được thông qua, Bộ Công nghiệp và thương mại đã ra thông cáo báo chí bày tỏ lập trường hoan nghênh. Bộ nhấn mạnh việc ban hành luật đặc biệt nói trên tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ một cách hệ thống cho toàn bộ chuỗi cung ứng chíp bán dẫn trong nước, đối phó với sự rượt đuổi công nghệ và chạy đua chi trả trợ cấp quy mô lớn của các quốc gia đối thủ.Luật đặc biệt cho phép thành lập “Ủy ban đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chíp bán dẫn” trực tiếp dưới quyền Tổng thống, hỗ trợ các chính sách về chíp bán dẫn, hiện đang bị phân tán theo từng dự án và ngân sách riêng lẻ.Để vận hành Ủy ban đặc biệt, Bộ công nghiệp sẽ lập ra "Nhóm hỗ trợ tăng trưởng đổi mới chíp bán dẫn"; đồng thời mở một tài khoản kế toán đặc biệt kỳ hạn 10 năm để hỗ trợ thường xuyên cho ngành công nghiệp này.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xây dựng "Kế hoạch cơ bản về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chíp bán dẫn" 5 năm một lần do Ủy ban đặc biệt thẩm định; chỉ định các "cụm công nghiệp chíp bán dẫn" cân nhắc tới sự phát triển cân bằng khu vực. Chính phủ và chính quyền địa phương có thể ưu tiên hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí lắp đặt hạ tầng thiết yếu như điện, nước, xử lý nước thải và đường bộ cần thiết cho việc vận hành các cụm công nghiệp này.Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan nhấn mạnh chíp bán dẫn vừa là ngành xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, vừa là một tài sản chiến lược quyết định an ninh, kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Bộ sẽ nhanh chóng hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan nhằm duy trì ưu thế dẫn đầu của chíp bán dẫn Hàn Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trên thực tế.