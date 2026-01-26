Chính trị Việt Nam và EU sắp nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất

Hãng tin Reuters (Anh) và Bloomberg (Mỹ) ngày 28/1 (giờ địa phương) đưa tin Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên mức cao nhất là "đối tác chiến lược toàn diện" nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào ngày 29/1. Theo dự thảo tuyên bố Reuters thu thập được, hai bên sẽ thúc đẩy thương mại, đầu tư liên quan đến khai thác và chế biến bền vững các khoáng sản thiết yếu, đồng thời tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn.



Việt Nam là nhà cung cấp chính vonfram, một loại vật liệu cần thiết cho ngành điện tử và quốc phòng, đồng thời sở hữu trữ lượng lớn gali và đất hiếm, nhưng phần lớn hiện vẫn chưa được khai thác.



Bên cạnh đó, dự thảo tuyên bố cũng đề cập việc EU và Việt Nam có ý định tăng cường hợp tác an ninh, và EU sẽ cân nhắc chuyển giao các "bí quyết và công nghệ quốc phòng không nhạy cảm". Reuters cho biết trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam, các quốc gia thành viên EU đang bày tỏ sự quan tâm đến đầu tư vào cơ sở hạ tầng như đường sắt tại đây.



Về nội dung trên, trong bài viết gửi Thông tấn xã Việt Nam (VNA), Chủ tịch Costa khẳng định việc hai bên nâng cấp quan hệ là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy EU và Việt Nam lựa chọn hợp tác dài hạn thay vì tránh né rủi ro ngắn hạn trong một thế giới đầy bất ổn như hiện nay.



Theo số liệu từ Chính phủ Việt Nam, kể từ sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và Việt Nam có hiệu lực vào năm 2020, kim ngạch thương mại giữa hai bên đã tăng trưởng từ 10% đến 15% mỗi năm, ước tính đạt khoảng 73,8 tỷ USD vào năm ngoái.