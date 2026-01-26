Lợi nhuận năm 2025 của Ô tô Hyundai giảm 19,5%

Photo : YONHAP News

Hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc ngày 29/1 công bố tổng doanh thu của hãng trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 186.254,5 tỷ won (130,34 tỷ USD), tăng 6,3% so với năm trước đó.Tuy nhiên, lợi nhuận kinh doanh của Hyundai chỉ đạt 11.467,9 tỷ won (8,02 tỷ USD), giảm 19,5% so với năm 2024. Lợi nhuận ròng trong kỳ giảm 21,7% xuống còn 10.364,8 tỷ won (7,25 tỷ USD). Nguyên nhân được phân tích là do mức thuế ô tô của Mỹ áp dụng từ tháng 4 năm ngoái cùng sự gia tăng các khoản chiết khấu tại thị trường nước ngoài đã gây áp lực lên khả năng sinh lời.Tổng doanh số bán hàng trên toàn cầu (số liệu bán buôn) của hãng đạt 4.138.389 chiếc trong năm 2025. Riêng trong quý IV năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của Hyundai lần lượt đạt 46.838,6 tỷ won (32,78 tỷ USD) và 1.695,4 tỷ won (1,19 tỷ USD).