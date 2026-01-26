Xe ô tô thân thiện môi trường chiếm 13,2% tổng số xe đăng ký tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 29/1 công bố tổng số lượng ô tô đăng ký trong nước lũy kế tính đến năm 2025 đạt 26.515.000 chiếc, tăng 217.000 chiếc so với năm trước đó. Trung bình cứ 1,93 người dân lại sở hữu 1 chiếc ô tô.Trong số này, xe động cơ đốt trong sử dụng xăng, dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là 22.805.000 chiếc (chiếm 86,1%), giảm 529.000 chiếc so với năm 2024, xu hương giảm ba năm liên tiếp kể từ năm 2023.Ngược lại, số lượng đăng ký xe ô tô thân thiện môi trường đạt 3.494.000 chiếc, tăng mạnh tới 747.000 chiếc so với năm trước đó, chiếm 13,2% tổng lượng xe đăng ký. Trong đó, xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) đạt 2,55 triệu chiếc, xe điện 899.000 chiếc và xe chạy bằng hydro có 45.000 chiếc.Dựa trên xuất xứ, ô tô sản xuất trong nước đạt 22.856.000 chiếc (86,2%). Số lượng xe nhập khẩu đạt 3.659.000 chiếc, chiếm tỷ trọng 13,8%, có xu hướng tăng đều đặn hàng năm từ mức 10,2% vào năm 2019.