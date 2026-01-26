Các nhà thuốc đêm công cộng tại Seoul phục vụ gần 250.000 lượt khách năm 2025

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 29/1 cho biết trong năm ngoái, số lượt khách tới mua hàng tại các nhà thuốc đêm công cộng trên địa bàn thành phố đạt 249.029 lượt. Trong đó, số lượt sử dụng vào ngày thường là 161.765 lượt, cuối tuần và ngày lễ là 87.264 lượt.Xét theo khung giờ, tỷ lệ mua hàng cao nhất vào khoảng thời gian 10-11 giờ đêm, chiếm 39,9%. Trong đó, khách hàng chủ yếu mua thuốc không kê đơn, chiếm 79,5% tổng số lượt bán. Tiếp theo số lượt mua thuốc kê đơn (chiếm 11%), các mặt hàng khác như thực phẩm chức năng (9,5%). Chính quyền thành phố phân tích người dân lựa chọn mua thuốc tại các nhà thuốc này trong những tình huống khó đến bệnh viện hoặc phòng cấp cứu vào đêm muộn.Hiện tại, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 39 nhà thuốc đêm công cộng, trong đó có 28 nơi mở cửa thường xuyên, 11 nơi chỉ mở cửa vào các ngày cụ thể trong tuần.