Công khai tài sản của 362 quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban đạo đức công chức Hàn Quốc ngày 30/1 đã đăng công báo tài sản của 362 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức có sự biến động về chức vụ trong khoảng thời gian từ ngày 2/7 đến ngày 1/11/2025.Trong số các quan chức đương nhiệm, người kê khai tài sản nhiều nhất là Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Roh Jae-heon với tổng giá trị tài sản gồm bất động sản và tài sản tài chính đứng tên cá nhân lên tới 53 tỷ won (369 triệu USD). Đứng thứ hai là Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Chan-jin với tổng tài sản kê khai 38,4 tỷ won (26,7 triệu USD).Mặt khác, ở nhóm đã nghỉ hưu, người có tài sản nhiều nhất là cựu Chánh Văn phòng điều phối chính sách thuộc Bộ Tư pháp Byun Pil-gun với tổng tài sản kê khai là 49,5 tỷ won (34,5 triệu USD), tăng khoảng 1,7 tỷ won so với lần kê khai trước. Xếp thứ hai là cựu Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Yu In-chon với tổng tài sản kê khai là 18 tỷ won (12,5 triệu USD), tăng khoảng 640 triệu won so với lần trước đó.Chi tiết danh sách kê khai tài sản nói trên được công bố từ ngày 30/1 trên hệ thống đạo đức công chức và trang web trực tuyến của Công báo điện tử Hàn Quốc.