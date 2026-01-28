Mỹ tiếp tục chỉ định Hàn Quốc là nước cần theo dõi về tỷ giá

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 29/1 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo nửa năm về "Chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá hối đoái của các đối tác thương mại lớn". Theo đó, cơ quan này đã đưa 10 quốc gia vào danh sách theo dõi gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Đức, Ireland và Thụy Sĩ với lý do cần thận trọng trong việc theo dõi các thông lệ tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô.Hàn Quốc từng được rút khỏi danh sách theo dõi tỷ giá vào tháng 11/2023, lần đầu tiên sau hơn 7 năm kể từ tháng 4/2016. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, ngay trước khi ra mắt chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ hai, Seoul lại bị đưa trở lại danh sách này và lần này là lần thứ ba bị liệt trong danh sách nói trên.Căn cứ theo Luật xúc tiến thương mại từ năm 2015, Mỹ tiến hành đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tỷ giá của 20 quốc gia đối tác có quy mô thương mại lớn nhất với Mỹ, và theo ba tiêu chí nhất định phân loại thành nhóm các nước cần phân tích chuyên sâu và nhóm các nước cần theo dõi.Ba tiêu chí đánh giá gồm nước đối tác có thặng dư thương mại trên 15 tỷ USD với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai vượt quá 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mua ròng đô-la Mỹ trên 2% GDP trong suốt 8 tháng liên tiếp. Quốc gia đáp ứng cả ba tiêu chí sẽ bị xếp vào diện cần phân tích chuyên sâu, trong khi đáp ứng hai tiêu chí sẽ bị đưa vào danh sách theo dõi. Trong báo cáo lần này, không có quốc gia nào bị chỉ định là nước cần phân tích chuyên sâu.Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Bộ đang theo dõi chặt chẽ việc các nước đối tác thương mại có thao túng tiền tệ thông qua can thiệp ngoại hối hay các chính sách và thông lệ phi thị trường nhằm giành lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại hay không. Ông Bessent cũng nhấn mạnh để hỗ trợ chính sách thương mại "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump, bắt đầu từ báo cáo lần này, Bộ Tài chính sẽ tăng cường phân tích đối với chính sách và thông lệ tiền tệ của các đối tác thương mại. Kết quả phân tích tăng cường này sẽ được phản ánh trong các đánh giá chính thức về chính sách và thông lệ về tỷ giá hối đoái của các nước đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ.Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết cơ quan quản lý ngoại hối trong nước đang trao đổi chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ và sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trong thời gian tới.