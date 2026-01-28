Tổng thống Donald Trump một lần nữa đe dọa đẩy cao thuế

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng vào ngày 29/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có thể áp mức thuế quan cao hơn rất nhiều so với hiện nay với các nước trên thế giới.Trên mạng xã hội Truth Social sáng cùng ngày, lãnh đạo Nhà Trắng cũng đăng tải thông điệp rằng bản thân mình đang "nương tay" với các quốc gia khác, và có thể nâng thuế bất cứ lúc nào.Giới phân tích đưa ra nhiều bối cảnh khác nhau liên quan đến phát ngôn đẩy cao mức độ răn đe về thuế quan này của Tổng thống Mỹ. Có ý kiến cho rằng ông Trump đang lo ngại hiệu quả từ quân bài thuế quan bị suy giảm, trong bối cảnh Nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ để phản đối yêu cầu sáp nhập đảo Greenland và mối đe dọa thuế quan của Washington. Bên cạnh đó, tốc độ triển khai cam kết đầu tư vào Mỹ của Hàn Quốc cũng không được như kỳ vọng.Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Mỹ đang tính đến việc Tòa án tối cao liên bang có thể viện đẫn Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để kìm hãm các chính sách thuế quan của mình. Trong thời gian qua, lãnh đạo Nhà Trắng cũng đã liên tục khẳng định thuế quan mang lại sức mạnh và an ninh quốc gia vô cùng to lớn cho Mỹ. Washington đang thu về hàng trăm tỷ USD tiền thuế và Chính phủ Mỹ không muốn hoàn trả lại số tiền đó cho các nước.