Bộ trưởng Thương mại Hàn-Mỹ họp về thuế quan tại Washington

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan chiều ngày 29/1 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington.Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, ông Kim cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề và quyết định sẽ gặp lại vào sáng ngày hôm sau. Hiện tại, vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra. Quan chức hai nước cũng không đề cập tới lịch trình đăng công báo liên bang của Mỹ về việc tăng thuế đối với Hàn Quốc.Bộ trưởng Kim cho biết trong cuộc gặp, ông đã trình bày rõ quyết tâm thực thi khoản đầu tư vào Mỹ mà Hàn Quốc đã cam kết, bao gồm việc thông qua Luật đặc biệt về đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, nhằm thuyết phục Washington không nâng lại thuế đối ứng.Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua mạng xã hội ngày 26/1 đã tuyên bố sẽ tăng thuế với các mặt hàng như ô tô, vật liệu gỗ, dược phẩm cũng như thuế đối ứng với tất cả các mặt hàng còn lại của Hàn Quốc lên mức 25%, tương đương với trước khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại.Lý do bề nổi mà Mỹ đưa ra về việc tăng thuế trở lại là do Hàn Quốc chưa chịu thông qua luật đặc biệt nêu trên, cơ sở pháp lý cần thiết để Seoul triển khai gói đầu tư 350 tỷ USD đã cam kết như một điều kiện để được Washington giảm thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, hai bên từng đạt thỏa thuận rằng Mỹ sẽ giảm thuế cho Hàn Quốc ngay khi dự luật đặc biệt được trình lên Quốc hội, không ấn định cụ thể về thời điểm dự luật được thông qua. Nhiều ý kiến đánh giá động thái này của Mỹ nhằm gây áp lực buộc Hàn Quốc phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư.