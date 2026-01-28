Đầu tư thiết bị của Hàn Quốc tháng 12/2025 giảm 3,6%

Photo : KBS News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 30/1 công bố số liệu cho biết đầu tư thiết bị tháng 12/2025 giảm 3,6% so với một tháng trước đó. Mặc dù đầu tư vào máy móc như thiết bị chính xác tăng 1,3%, nhưng đầu tư vào thiết bị vận tải lại giảm mạnh tới 16,1%. Trong khi đó, tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng tăng 12,1%.Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 12 tăng 1,5%. Sản xuất ô tô giảm 2,8%, nhưng nhờ lĩnh vực chíp bán dẫn tăng 2,9% và dược phẩm tăng 10,2% mà sản xuất toàn ngành chế tạo và khai thác khoáng sản vẫn ghi nhận mức tăng 1,7% so với tháng trước.Sản xuất ngành dịch vụ tăng 1,1% so với tháng 11. Trong đó, lĩnh vực bán buôn bán lẻ tăng 4,6%, lĩnh vực chuyên môn, khoa học, kỹ thuật tăng 2,7%. Doanh số bán lẻ, chỉ số thể hiện tiêu dùng hàng hóa, tăng 0,9%, tăng trở lại sau một tháng. Trong đó, doanh số các mặt hàng lâu bền như thiết bị viễn thông, máy tính giảm 0,7%. Ngược lại, doanh số các mặt hàng ít bền như quần áo tăng 3,1%, hàng hóa không bền như thực phẩm đồ uống tăng 0,9%.Ngoài ra, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, giảm 0,2% so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai tăng 0,6% so với tháng trước đó.