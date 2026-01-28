Lãnh đạo Coupang trình diện điều tra tại Sở Cảnh sát Seoul

Photo : YONHAP News

Ông Harold Rogers, Quyền Giám đốc điều hành Coupang tại Hàn Quốc đã tới trình diện tại Sở Cảnh sát Seoul vào 2 giờ chiều ngày 30/1 để tiếp nhận điều tra với cáo buộc cản trở người thi hành công vụ và cản trở nghiệp vụ khi tự ý công bố kết quả điều tra nội bộ vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn của Coupang.Cảnh sát Hàn Quốc đã triệu tập điều tra ông Rogers tổng cộng ba lần. Tuy nhiên, ông này đã xuất cảnh vào ngày 1/1 với lý do đi công tác, một ngày sau phiên điều trần tại Quốc hội về vụ Coupang, do đó ông đã hai lần không chấp hành lệnh triệu tập. Sau đó, Cảnh sát đã đề nghị lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Rogers. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã phản hồi rằng việc ban lệnh cấm xuất cảnh là không phù hợp vì ông này đã tự nguyện nhập cảnh trở lại Hàn Quốc.Dự kiến Cảnh sát sẽ tập trung xác minh liệu lãnh đạo Coupang có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ về vụ rò rỉ thông tin trong quá trình công ty tiến hành điều tra nội bộ hay không, cũng như làm rõ về quá trình Coupang công bố kết quả tự điều tra.Cảnh sát xác định đã có hơn 30 triệu tài khoản khách hàng của Coupang bị rò rỉ thông tin và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ngoài ra, Coupang còn đang bị Cảnh sát điều tra về nghi ngờ che giấu việc người lao động bị tử vong do làm việc quá sức, hay cáo buộc khai man tại Quốc hội.