Nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân rạn nứt sau quyết định khai trừ cựu Chủ tịch Han Dong-hoon

Photo : YONHAP News

Căng thẳng nội bộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đang leo thang xung quanh quyết định khai trừ cựu Chủ tịch đảng Han Dong-hoon vào ngày 29/1 vừa qua.Phe thân cựu Chủ tịch Han kịch liệt phản đối quyết định trên, cho rằng điều này chỉ gây chia rẽ nội bộ đảng. Phe này cũng kêu gọi bỏ phiếu tái tín nhiệm đối với Chủ tịch đảng Jang Dong-hyeok và yêu cầu toàn bộ ban lãnh đạo đảng từ chức. Trước tình hình này, đảng Sức mạnh quốc dân đang hạn chế đưa ra lập trường chính thức, chỉ giải thích rằng quyết định khai trừ ông Han được diễn ra theo đúng quy trình sau khi tổng hợp ý kiến nội bộ và được biểu quyết thông qua tại Ủy ban tối cao đảng.Trước đó, Ủy ban Đạo đức đảng Sức mạnh quốc dân ngày 14/1 đã quyết định khai trừ ông Han, truy cứu trách nhiệm về việc ông và gia đình ông đăng tải bài viết trên diễn đàn đảng viên nhằm thao túng dư luận, gây chia rẽ nội bộ trong suốt hơn một năm. Đến ngày 29/1, Ủy ban tối cao đảng đã phê chuẩn quyết định của Ủy ban Đạo đức, chính thức khai trừ ông Han Dong-hoon.Trong một diễn biến khác, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng không khỏi tranh cãi khi Chủ tịch đảng Jung Chung-rae ngày 22/1 đã bất ngờ đề xuất đảng Đổi mới Tổ quốc cùng hợp nhất để chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương 3/6 tới. Trong khi các cuộc thảo luận về việc hợp nhất hai đảng dự kiến sắp được triển khai trong nội bộ đảng Dân chủ đồng hành thì đảng Đổi mới Tổ quốc lại có phản ứng hơi tiêu cực khi khẳng định tính đến nay chưa hề có cuộc thảo luận cấp chuyên viên chính thức nào giữa hai đảng.Mặt khác, kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 2 sẽ khai mạc trong tuần tới để thông qua các dự luật tồn đọng. Ban lãnh đạo Quốc hội đang cân nhắc thời điểm xử lý thông qua các dự luật gây tranh cãi trong đó có "ba dự luật cải cách tư pháp", cũng như dự kiến đẩy nhanh việc thông qua Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ. Dự luật cải cách tư pháp bao gồm dự thảo nâng số lượng thẩm phán Tòa án tối cao, dự luật về tội danh bóp méo luật pháp và dự thảo luật cho phép người dân có thể khiếu nại về bản án của Tòa án thường lên Tòa án Hiến pháp.