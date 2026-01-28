Tổng thống Lee Jae Myung cảnh cáo cứng rắn hành vi phạm tội với người Hàn

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội X ngày 30/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhắc đến nội dung truyền thông quốc tế đưa tin rằng ngay cả các tổ chức tội phạm của Trung Quốc tại Campuchia giờ đây cũng không còn dám chiêu mộ thành viên người Hàn vì lo sợ sự trấn áp của cảnh sát Hàn Quốc. Ông Lee nhấn mạnh "đụng đến người Hàn Quốc sẽ bị thân bại danh liệt", đây không phải là lời nói suông. Hàn Quốc đã nói là làm tới cùng.Thông điệp mạnh mẽ trên còn được Tổng thống đăng tải bằng cả tiếng Campuchia, thể hiện quyết tâm đối phó một cách cứng rắn đối với các tổ chức tội phạm tại quốc gia này.Trước đó, trong cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 22/1 vừa qua, ông Lee từng yêu cầu các cơ quan chức năng phải thể hiện một cách rõ ràng rằng bất cứ ai dù trong hoặc ngoài nước nếu gây hại cho người dân Hàn Quốc sẽ bị thân bại danh liệt. Đặc biệt, phải cho các tổ chức tội phạm thấy rằng hành vi phạm tội nhắm vào công dân Hàn Quốc sẽ không thu được lợi ích gì, chỉ chuốc lấy tổn thất nặng nề hơn.Gần đây, thông qua hợp tác quốc tế, Chính phủ Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc đối phó với các tổ chức lừa đảo (scam) quy mô lớn hoạt động tại Campuchia.Vào ngày 23/1 vừa qua, 73 nghi phạm mang quốc tịch Hàn Quốc tại Campuchia, từng có hành vi lừa đảo và phạm tội với người Hàn, đã bị áp giải về nước rồi được bàn giao cho cơ quan điều tra trong nước. Những đối tượng này bị cáo buộc gây thiệt hại khoảng 48,6 tỷ won (34 triệu USD) cho 869 công dân Hàn Quốc. Đây là quy mô áp giải tội phạm về nước lớn nhất từ trước tới nay.