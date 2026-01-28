Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc gần đây đã đệ trình hồ sơ "Thành lũy kinh đô Hanyang" (Capital Fortifications of Hanyang) lên Trung tâm Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) để xét công nhận di sản thế giới. "Hanyang" (Hán Dương) là kinh đô triều đại Joseon (1392-1910), tên gọi cũ của thủ đô Seoul ngày nay. Hồ sơ đệ trình lần này là hồ sơ đăng ký cuối cùng, đã được Cục Di sản rà soát và hoàn thiện sau khi đệ trình dự thảo vào tháng 9 năm ngoái.Tiếp theo, UNESCO cùng Hội đồng quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) sẽ tiến hành đánh giá về giá trị văn hóa, lịch sử của di sản rồi tiến hành các bước kiểm tra thực địa. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra vào tháng 7/2027. Nếu "Thành lũy kinh đô Hanyang" được công nhận, đây sẽ là di sản thế giới thứ 18 của Hàn Quốc.Thành lũy kinh đô Hanyang là một di tích quan trọng giúp thế hệ sau có cái nhìn rõ hơn về hệ thống phòng thủ cho kinh đô trong triều đại Joseon. Di tích này mang giá trị to lớn nhờ kết cấu kết nối linh hoạt giữa kinh thành Hanyang, trung tâm hành chính, với các thành lũy kiểu "Pogok" như Bukhansanseong (Bắc Hán Sơn Thành), được xây dựng để đối phó với các tình huống nguy cấp. Thành lũy kiểu Pogok (Bao Cốc) chỉ các tường thành được xây dựng bao quanh thung lũng và chạy dọc theo các sườn núi, đồi dốc, tận dụng địa hình tự nhiên để phòng thủ.