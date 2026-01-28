Giáo phái Shincheonji bị khám xét với cáo buộc can thiệp bầu cử

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra chung giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 30/1 đã tiến hành khám xét trụ sở giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở tỉnh Gyeonggi với cáo buộc vi phạm Luật chính đảng và cản trở nghiệp vụ.Lãnh đạo của giáo phái này là ông Lee Man-hee bị cáo buộc đã ép các tín đồ gia nhập đảng viên đảng Sức mạnh quốc dân nhằm tác động tới kết quả cuộc chạy đua ứng cử viên Tổng thống năm 2021 và ứng cử viên Tổng tuyển cử năm 2024 của đảng này. Ngoài ra, ông Lee còn bị cáo buộc đã cản trở đảng Sức mạnh quốc dân ra quyết định một cách công bằng liên quan đến việc quản lý đảng viên và bầu chọn ứng cử viên.Trước đó, Nhóm điều tra chung đã liên tục triệu tập các chức sắc trong giáo phái này, điều tra nghi ngờ cưỡng ép tín đồ gia nhập đảng Sức mạnh quốc dân.Phía giáo phái đã ra thông cáo phủ nhận cáo buộc can thiệp bầu cử một cách có tổ chức, khẳng định chưa hề ép buộc tín đồ gia nhập đảng phái nào bao gồm cả đảng Sức mạnh quốc dân và Dân chủ đồng hành, hay tham gia hoạt động chính trị.