Cựu ủy viên Hội đồng thành phố Seoul bị điều tra vì nghi vấn đưa tiền để nhận tiến cử

Photo : YONHAP News

Cựu ủy viên Hội đồng thành phố Seoul Kim Kyung ngày 29/1 đã bị Nhóm điều tra tội phạm công thuộc Sở Cảnh sát Seoul thẩm vấn lần thứ 4, kéo dài hơn 16 tiếng, liên quan đến nghi vấn mới về việc bà Kim tiếp xúc và tìm cách đưa số tiền bất chính cho các nhân vật thuộc đảng Dân chủ đồng hành để nhận được tiến cử trước thềm cuộc bầu cử địa phương bổ sung chức Chủ tịch quận Gangseo (Seoul) vào năm 2023.Trong quá trình thẩm vấn, bà Kim cho biết đã đưa vài triệu won cho Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul khi đó là ông Yang Jun-uk trước thềm cuộc bầu cử. Trước đó, cảnh sát đã thu giữ chiếc máy tính cá nhân của trợ lý bà Kim và trong đó đã phát hiện đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa bà này và ông Yang, thảo luận việc đưa tiền cho một nghị sĩ được cho là trong ban lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành vào thời điểm đó, làm dấy lên nghi ngờ bà Kim có hành vi vận động hành lang trái phép. Tuy nhiên, bà Kim đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc về việc đưa tiền bất chính để nhận được tiến cử.Trong chiếc máy tính mà cảnh sát thu giữ còn lưu giữ các tệp ghi âm cuộc gọi của bà Kim Kyung với một số trợ lý và cựu trợ lý, cũng như các ủy viên Hội đồng thành phố Seoul đương nhiệm và tiền nhiệm, trong đó có nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Noh Woong-rae và cựu ủy viên cấp cao của đảng Cải cách mới Kim Seong-yeol, người từng là trợ lý của nghị sĩ Noh. Trong đó, ông Kim Seong-yeol được cho là đã trao đổi với cựu ủy viên Kim Kyung về việc phải thay đổi tình hình trước khi quyết định tiến cử chiến lược được đưa ra, cũng như thảo luận về vấn đề "chi phí" liên quan đến đề cử.Cảnh sát mới đây cũng đã triệu tập cựu ủy viên Kim Seong-yeol để thẩm vấn về nghi ngờ bà Kim Kyung đưa tiền cho nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành. Tuy nhiên, ông Kim được cho là đã khai rằng không biết gì liên quan đến nghị sĩ đảng này. Ngoài ra, Cảnh sát dự kiến sẽ sớm triệu tập cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul Yang Jun-uk để thẩm vấn, đồng thời xem xét xin lệnh bắt giữ đối với cựu Ủy viên Kim Kyung.Trước đó, cựu ủy viên Hội đồng thành phố Seoul Kim Kyung đã bị điều tra với cáo buộc đưa hối lộ 100 triệu won (69.000 USD) cho cựu nghị sĩ Kang Sun-woo, khi đó là ủy viên Ủy ban quản lý tiến cử của đảng Dân chủ đồng hành tại Seoul, để đảm bảo bà Kim nhận được sự tiến cử từ đảng để tranh cử vị trí này trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6/2022. Bà Kim Kyung cũng đang bị điều tra liên quan đến nghi vấn gửi tiền quỹ chính trị cho các chính khách đương nhiệm của đảng cầm quyền.