Hanwha trúng thầu dự án cung cấp pháo phản lực đa nòng cho Na Uy

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Na Uy ngày 29/1 (giờ địa phương) cho biết đã chính thức lựa chọn công ty Hanwha Aerospace (Hàn Quốc) làm nhà thầu cuối cùng cho dự án "Hệ thống hỏa lực chính xác tầm xa thế hệ mới" (LRPFS) có quy mô khoảng 2.800 tỷ won (1,9 tỷ USD).Trước đó, Quốc hội Na Uy ngày 27/1 đã thông qua dự luật phê duyệt dự án mua sắm LRPFS tại phiên họp toàn thể và chỉ hai ngày sau khi dự luật được thông qua, Bộ Quốc phòng Na Uy đã quyết định chọn Hanwha Aerospace là nhà thầu cuối cùng. Sau khi ký hợp đồng vào ngày 30/1, Hanwha sẽ cung cấp cho Na Uy hệ thống pháo phản lực đa nòng Chunmoo.Giới công nghiệp quốc phòng nhận định cục diện cuộc đấu thầu ban đầu được đánh giá là nghiêng về Lockheed Martin (Mỹ) và KNDS (công ty liên doanh giữa Đức và Pháp) do hệ thống tên lửa đa nòng có bánh của hai công ty trên có khả năng tương thích với hệ thống hiện có của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Tuy nhiên, sau chuyến thăm Na Uy của Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik với tư cách là Đặc phái viên về hợp tác kinh tế chiến lược của Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng 10 năm ngoái thì cục diện đó đã bắt đầu thay đổi. Trong chuyến thăm này, ông Kang được cho là đã liên tiếp gặp gỡ các quan chức cấp cao của Chính phủ Na Uy, chuyển thư tay của Tổng thống Lee và nhấn mạnh thiện chí hợp tác ở cấp Chính phủ của Hàn Quốc.Mặc dù tổng quy mô dự án được định giá khoảng 2,8 nghìn tỷ won, song theo dự toán ngân sách đã được thông qua, số tiền thực tế dùng để mua hệ thống Chunmoo ước tính chỉ vào khoảng 1 nghìn tỷ won (697,4 triệu USD). Phần ngân sách còn lại sẽ được quân đội Na Uy sử dụng cho các chi phí liên quan đến triển khai năng lực tác chiến và xây dựng hạ tầng.Một quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng nhận định việc xuất khẩu hệ thống pháo phản lực đa nòng Chunmoo sang Na Uy lần này là một thắng lợi hoàn hảo của "Team Korea", một sự kết hợp giữa năng lực ngoại giao của Chính phủ và năng lực công nghệ của Tập đoàn Hanwha.