Tổng thống Hàn Quốc tổ chức gặp gỡ người dân tỉnh Nam Gyeongsang vào ngày 6/2

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội ngày 30/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết đã nhận được đề nghị đăng ký chương trình “Gặp mặt tại Tòa thị chính” (Town hall Meeting) từ người dân tỉnh Nam Gyeongsang. Do đó, ông quyết định sẽ tổ chức sự kiện này tại tỉnh Nam Gyeongsang vào ngày 6/2 tới.Tổng thống nhấn mạnh phải tìm ra con đường để đưa tỉnh Nam Gyeongsang trở thành một trục tăng trưởng mới của Hàn Quốc thông qua hệ sinh thái công nghiệp và mạng lưới giao thông siêu trục kết nối tỉnh với thành phố Busan-Ulsan.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng tỉnh Nam Gyeongsang là nơi tập trung dày đặc nhất các ngành công nghiệp chế tạo cốt lõi của Hàn Quốc như đóng tàu, công nghiệp quốc phòng, hàng không vũ trụ, máy móc, nên có đủ hạ tầng then chốt cho các ngành công nghiệp tương lai.Đây là sự kiện "Gặp mặt tại Tòa thị chính" lần thứ 9 của Tổng thống được tổ chức tại các địa phương. Tổng thống Lee được cho là sẽ một lần nữa nhấn mạnh về việc sáp nhập ba địa phương là thành phố Ulsan, Busan và tỉnh Nam Gyeongsang trong sự kiện tới.