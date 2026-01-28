Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/1 đưa tin nước này đã tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ các cơ quan đảng trung ương vào ngày 28/1 dưới sự chủ trì của Bí thư đảng Jo Yong-won. Những người tham gia đã tiến hành bầu ra các đại biểu sẽ tham dự Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 và các đại biểu dự thính.Theo Điều lệ đảng Lao động miền Bắc, để chuẩn bị cho Đại hội đảng toàn quốc phải tiến hành trước Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, huyện, thành phố rồi đến cấp tỉnh. Danh sách đại biểu tham dự cuối cùng sẽ bao gồm các đại biểu được bầu ra tại Đại hội đại biểu đảng bộ các cơ quan đảng trung ương và Đại hội đảng bộ cấp tỉnh.Vào ngày 24/1 vừa qua, truyền thông miền Bắc đưa tin nước này đã hoàn tất Đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố. Thông thường, khoảng một tuần sau khi diễn ra Đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố sẽ diễn ra Đại hội đảng bộ cấp tỉnh.Sau khi quy trình bầu đại biểu hoàn tất, miền Bắc sẽ công bố ngày khai mạc Đại hội đảng thông qua cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng. Xét tới thời gian cần thiết cho các lịch trình trên, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) nhận định nhiều khả năng miền Bắc sẽ tổ chức Đại hội đảng lần thứ 9 vào đầu tháng 2.Đại hội đảng Lao động miền Bắc được tổ chức 5 năm một lần, là sự kiện chính trị lớn nhất của nước này, quyết định về lộ trình điều hành đất nước và phương hướng chính sách đối ngoại trong 5 năm tiếp theo.