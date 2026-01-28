Seoul và Ottawa ký thỏa thuận hợp tác ngành công nghiệp ô tô

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp Canada ngày 29/1 (giờ địa phương) cho biết Bộ trưởng Melanie Joly và Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan cùng ngày đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về tăng cường hợp tác công nghiệp trong lĩnh vực phương tiện di chuyển tương lai và Ủy ban hợp tác công nghiệp Hàn-Canada.Nội dung trọng tâm của thỏa thuận là về sự thịnh vượng kinh tế và hồi phục chuỗi cung ứng, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí thành lập Diễn đàn Hợp tác công nghiệp Hàn-Canada trong lĩnh vực phương tiện di chuyển tương lai để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp. Cụ thể, hai bên sẽ xúc tiến mở rộng nền tảng công nghiệp ô tô của Hàn Quốc tại Canada, gia tăng cơ hội sản xuất xe ô tô điện (EV) của quốc gia Bắc Mỹ.Bộ Công nghiệp Canada cho biết Chính phủ nước này đang thu hút đầu tư mới vào lĩnh vực ô tô nhằm củng cố chuỗi cung ứng pin thông qua việc hỗ trợ sản xuất pin, gia công vật liệu pin, tinh chế các khoáng sản quan trọng. Bộ trưởng Joly kỳ vọng thỏa thuận hợp tác lần này sẽ thúc đẩy ngành ô tô của Canada tăng trưởng, tạo ra nhiều việc làm chất lượng, củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của Canada trong lĩnh vực sản xuất xe ô tô tương lai.Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik, hiện cũng đang có mặt tại Canada với tư cách là Đặc phái viên hợp tác kinh tế chiến lược, nhằm hỗ trợ trúng thầu dự án tàu ngầm tuần tra Canada (CPSP) trị giá 60.000 tỷ won (41,7 tỷ USD).Trước đó, trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội ngày 27/1, Chánh Văn phòng Kang cho biết đã thảo luận về hợp tác công nghiệp giữa hai nước tại Diễn đàn hợp tác công nghiệp Hàn-Canada. Ông Kang bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ có thể xây dựng được mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi nếu tăng cường hợp tác chiến lược ở ngành công nghiệp ô tô. Thông qua sự hợp tác này, Hàn Quốc sẽ có thể thiết lập được bàn đạp mới tại thị trường ô tô Bắc Mỹ, trong khi Canada có thể tìm được động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp ô tô, trụ cột của kinh tế khu vực.