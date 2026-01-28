Bộ Doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ kết nối du học sinh nước ngoài với các công ty vừa và nhỏ

Photo : YONHAP News

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc ngày 30/1 công bố đăng tuyển các trường đại học tham gia dự án "Đại học dẫn đầu về tuyển dụng nhân tài toàn cầu" và cơ quan vận hành chương trình "Học viện chiến binh xuất khẩu Hàn Quốc" nhằm mở rộng liên kết việc làm cho du học sinh nước ngoài với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước đang thiếu hụt nhân lực."Đại học dẫn đầu về tuyển dụng nhân tài toàn cầu" là dự án hỗ trợ du học sinh nước ngoài xin việc vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo, thực tập và thực hành các kỹ năng cần thiết để xin việc cho du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc."Học viện chiến binh xuất khẩu Hàn Quốc" là chương trình đào tạo chuyên về nghiệp vụ thương mại cho du học sinh nước ngoài, những người có hiểu biết sâu sắc về thị trường bản địa, biến họ thành các chuyên gia ở lĩnh vực xuất khẩu. Bộ Doanh nghiệp sẽ lựa chọn ra một cơ quan vận hành để tiến hành đào tạo cho các du học sinh theo từng khu vực xuất khẩu trọng điểm.Các đơn vị có ý định tham gia nộp hồ sơ đăng ký thông qua nền tảng kết nối việc làm dành cho du học sinh "K-WORK" (www.k-work.or.kr) cho đến hết ngày 20/2.Bên cạnh đó, Bộ Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giới thiệu tuyển dụng du học sinh theo diện visa E-7-1 (lao động chuyên môn) và giới thiệu chuyển đổi visa E-9 (lao động phổ thông) sang visa E-7-4 (lao động lành nghề). Thông tin chi tiết về dự án này được đăng tải trên trang chủ của Bộ Doanh nghiệp, Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm (KOSMES). Hình thức đăng ký là thông qua nền tảng K-WORK.