Nhà văn Lee Geum-yi lọt vào danh sách đề cử cuối cùng giải thưởng văn học thiếu nhi Andersen

Photo : YONHAP News

KBBY, chi nhánh tại Hàn Quốc của Hội đồng sách quốc tế dành cho nhi đồng và thanh thiếu niên (IBBY) ngày 30/1 cho biết nhà văn viết truyện thiếu nhi Hàn Quốc Lee Geum-yi đã lọt vào danh sách đề cử cuối cùng Giải thưởng Hans Christian Andersen năm 2026 do IBBY công bố gần đây.Đây là lần thứ hai nhà văn Lee lọt vào danh sách đề cử cuối cùng nối tiếp năm 2024, cho thấy thành tựu mang tầm quốc tế của văn học thiếu nhi Hàn Quốc.Giải thưởng Hans Christian Andersen là giải thưởng văn học thiếu nhi danh giá thế giới được trao từ năm 1956, được đặt theo tên nhà viết truyện cổ tích người Đan Mạch Hans Christian Andersen (1805-1875). Cứ mỗi hai năm một lần, hội đồng giám khảo chọn ra một tác giả văn học và một họa sĩ minh họa có đóng góp to lớn cho sự phát triển của văn học thiếu nhi để trao giải.Ủy ban Andersen của mỗi quốc gia sẽ đề cử các tác giả đại diện của nước mình lên IBBY, sau đó hội đồng giám khảo sẽ đánh giá thành tựu của tác giả được đề cử để chọn ra người chiến thắng cuối cùng.Người đoạt giải năm nay sẽ được công bố vào ngày 13/4 tại Hội chợ sách thiếu nhi quốc tế Bologna ở Ý. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Đại hội thế giới IBBY lần thứ 40, tổ chức từ ngày 6-9/8 tại Ottawa, Canada.Trước đó, họa sĩ Lee Suzy của Hàn Quốc từng giành giải thưởng Andersen ở hạng mục "Họa sĩ minh họa" vào năm 2022. Nhà văn Lee Geum-yi cũng từng lọt vào danh sách đề cử cuối cùng cho hạng mục "Tác giả văn học" vào năm 2024 nhưng chưa giành được giải.Nhà văn Lee Geum-yi ra mắt văn đàn vào năm 1984, là người chắp bút nhiều tác phẩm nổi tiếng, tiêu biểu như bộ ba tác phẩm "Bạn cũng là hoa loa kèn" (You Too Are a Twilight Lily), "Căn phòng của So-hee" (So-hee's Room) và "Tìm kiếm con đường ẩn giấu" (Searching For the Hidden Path).Đặc biệt, thông qua bộ ba tác phẩm "Aloha, những người mẹ của tôi" (tựa tiếng Anh "The Picture Bride", tạm dịch "Cô dâu trong ảnh"), "Con không thể đến đó sao?" (Can't I Go Instead) và "Khe hở của nỗi đau", những tác phẩm làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, tác giả Lee đang tiếp tục mở rộng thế giới nghệ thuật của mình bằng cách khám phá các vấn đề về lịch sử, ký ức và bản sắc.