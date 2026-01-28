Quốc hội Hàn Quốc bước vào kỳ họp bất thường tháng 2

Photo : YONHAP News

Từ chiều ngày 2/2, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu bước vào kỳ họp bất thường tháng 2. Trong ngày 3/2, Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội, sau đó tới bài phát biểu Đại diện đảng đối lập Sức mạnh quốc dân vào ngày 4/2. Phiên chất vấn Chính phủ theo từng lĩnh vực sẽ diễn ra trong tuần sau đó.Dự kiến trong kỳ họp lần này, chính giới sẽ tiếp tục tranh cãi nảy lửa về dự thảo Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, các dự luật cải cách tư pháp như dự thảo sửa đổi Luật Hình sự có nội dung lập mới tội danh "bóp méo luật", dự thảo sửa đổi Luật Thương mại có nội dung bắt buộc tiêu hủy cổ phiếu quỹ.Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Han Joung-ae trong buổi họp báo ngày 1/2 đã phát biểu đảng cầm quyền sẽ thúc đẩy cải cách tư pháp trong kỳ họp lần này, đồng thời xúc tiến thông qua 85 dự luật dân sinh đang bị bảo lưu tại Quốc hội trước thềm kỳ nghỉ Tết nguyên đán.Đảng Dân chủ đồng hành có ý định đẩy nhanh quá trình thông qua dự thảo Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ nhằm hỗ trợ thực thi thỏa thuận thuế quan với Washington. Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thì cho rằng đây là một thỏa thuận tiêu tốn nguồn ngân sách khổng lồ nên bắt buộc phải trải qua quy trình phê chuẩn của Quốc hội. Bên cạnh đó, đảng đối lập cho rằng dự thảo sửa đổi Luật thương mại là "dự luật bóp nghẹt doanh nghiệp", kiên quyết cho rằng cần thảo luận sửa đổi, bổ sung.