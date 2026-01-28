Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đảng đối lập dừng ủng hộ đầu cơ bất động sản

Photo : YONHAP News

Trên trang mạng xã hội ngày 2/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chia sẻ bài viết của phát ngôn viên đảng Sức mạnh quốc dân Choi Bo-yun, trong đó có nội dung chỉ trích đối sách bất động sản của Chính phủ. Tổng thống viết có lẽ đã đến lúc đảng đối lập nên dừng việc ủng hộ hành vi đầu cơ bất động sản gây hại cho đất nước, cũng như những cáo buộc Chính phủ đương nhiệm thân Bắc Triều Tiên đã "lỗi thời".Trong bài viết trên, phát ngôn viên đảng đối lập cho rằng thay vì thực thi các giải pháp cần thiết, Chính phủ chỉ đang cố gắng cầm cự bằng cách thu gom các khu đất trống, không khác nào yêu cầu người dân phải hài lòng với giải pháp "phân phối bất động sản" theo sự chỉ định của Chính phủ.Mặt khác, Tổng thống Lee cũng chia sẻ một bài viết khác với nội dung xuất hiện một căn hộ rao bán gấp tại khu vực quận Gangnam, Seoul với giá chào bán khoảng 400 triệu won (274.300 USD). Trong hai ngày cuối tuần, lãnh đạo Hàn Quốc liên tiếp chia sẻ các bài viết liên quan tới bất động sản, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc bình thường hóa thị trường nhà đất trong nước.Vào ngày 29/1 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố phương án cung cấp 60.000 nhà ở tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô nhằm bình ổn thị trường bất động sản. Mục tiêu của kế hoạch này là tập trung cung cấp nhà ở cho thanh niên và các cặp vợ chồng mới cưới thông qua việc phát triển phức hợp các quỹ đất công và trụ sở cơ quan cũ tại các khu vực trọng điểm được người dân ưa chuộng như quận Yongsan (Seoul), thành phố Gwacheon, Gwangmyeong và Hanam (tỉnh Gyeonggi).