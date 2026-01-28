Xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 1/2026 tăng 34%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 1/2 công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 1/2026". Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 65,85 tỷ USD, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục trong các tháng 1 từ trước đến nay.Sau khi chuyển sang đà tăng vào tháng 6 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu hàng tháng đã duy trì mạch tăng trưởng liên tục trong suốt 8 tháng qua.Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 20,5 tỷ USD, tháng thứ hai liên tiếp vượt ngưỡng 20 tỷ USD. Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 1 đạt 103%, gấp đôi so với tháng 1 năm ngoái.Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 1 đạt 57,1 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng tháng năm trước. Theo đó, cán cân thương mại tháng 1 ghi nhận mức thặng dư 8,7 tỷ USD, duy trì đà thặng dư trong 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 2 năm ngoái.