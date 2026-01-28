Hàn Quốc ứng dụng AI để phát hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) và Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) công bố sẽ khởi động "Hệ thống phát hiện giao dịch bất thường trên không gian mạng" ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từ ngày 3/2, nhằm tăng cường năng lực ứng phó bước đầu đối với các hành vi giao dịch không công bằng như thao túng giá cổ phiếu đang ngày càng trở nên tinh vi hơn.Trong hệ thống này, AI được huấn luyện bằng các bài đăng trực tuyến và video YouTube của những mã cổ phiếu từng được phân loại là có khả năng là giao dịch bất công bằng trong quá khứ, rồi dựa trên dữ liệu đó để chấm điểm theo thời gian thực các dữ liệu liên quan của những mã cổ phiếu đang niêm yết hiện tại, từ đó phát hiện các mã có rủi ro trong tương lai. FSC kỳ vọng thông qua hệ thống này, các thông tin đa dạng sẽ được phân tích nhanh chóng và hiệu quả hơn, giúp rút ngắn thời gian phân tích ban đầu để phát hiện các giao dịch bất thường.Ngoài ra, AI cũng sẽ được áp dụng trong việc phát hiện các loại hình giao dịch không công bằng trên thị trường tài sản ảo. Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) đã phát triển một hệ thống tự động trích xuất các phân đoạn nghi vấn thao túng giá theo đơn vị giây bằng cách áp dụng thuật toán AI vào "VISTA", nền tảng phân tích mua bán tài sản ảo. FSS cho biết theo kết quả kiểm tra tính năng thực tế, hệ thống này không chỉ phát hiện được chính xác các phân đoạn nghi vấn trong các cuộc điều tra trước đó mà thêm cả những đoạn nghi vấn mới.Dựa trên 170 triệu won (116.600 USD) ngân sách đã được phê duyệt để mở rộng hệ thống máy chủ bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu năng cao, FSS dự kiến sẽ mở rộng và xây dựng các chức năng phân tích AI chia làm 4 giai đoạn cho tới cuối năm nay. Cùng với đó, công nghệ "phân cụm" giúp phân loại các tài khoản có phong cách giao dịch mua bán tương tự nhau, cùng kỹ thuật phân tích văn bản sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khả năng hiểu ngôn ngữ con người cũng sẽ được đưa vào áp dụng.