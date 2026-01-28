Nghị sĩ Kweon Seong-dong kháng cáo bản án sơ thẩm về cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị

Photo : YONHAP News

Theo giới luật pháp ngày 2/2, nghị sĩ Kweon Seong-dong (đảng đối lập Sức mạnh quốc dân) đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án khu vực Trung Seoul ngay trong ngày tuyên án sơ thẩm 28/1 vừa qua. Trước đó, ông Kweon đã đưa ra lập trường không thể chấp nhận phán quyết sơ thẩm, đồng thời khẳng định sẽ kháng cáo ngay lập tức để đính chính những sai sót trong phán quyết.Trước đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm ngày 28/1 đã tuyên ông Kweon có tội với cáo buộc nhận 100 triệu won (68.500 USD) từ ông Yoon Yong-ho, cựu chắc sắc giáo phái Thống nhất, kèm theo lời nhờ vả hỗ trợ giáo phái này trong nhiệm kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Tòa tuyên phạt bị cáo hai năm tù giam và truy thu 100 triệu won.Mức án này cao hơn 2 tháng so với hình phạt dành cho cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, người bị tuyên án 1 năm 8 tháng tù giam vào cùng ngày với cáo buộc nhận quà tặng giá trị cao từ giáo phái Thống nhất.Hội đồng xét xử chỉ ra rằng sau khi nhận tiền, nghị sĩ Kweon đã sắp xếp cho cựu chức sắc họ Yoon gặp Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol khi đó, đồng thời còn trực tiếp tham dự các sự kiện của giáo phái Thống nhất, nhận lời nhờ vả để giúp giáo phái này mở rộng sức ảnh hưởng. Thậm chí, ông Kweon còn tiết lộ thông tin điều tra về hành vi đánh bạc tại nước ngoài của lãnh đạo giáo phái Thống nhất cho cựu chức sắc họ Yoon.