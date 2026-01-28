Tuyết rơi dày nhất trong mùa đông năm nay tại Seoul đêm ngày 1/2

Photo : YONHAP News

Mặc dù đã trải qua đợt rét đậm, nhưng trong đêm ngày 1/2, Hàn Quốc đã đón một đợt tuyết rơi nặng hạt do những đám mây tuyết dày phát triển mạnh di chuyển qua cả nước trong thời gian ngắn, trút lượng tuyết dày khoảng 3 cm mỗi giờ.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đã ban cảnh báo tuyết lớn, tập trung tại khu vực miền Trung. Lượng tuyết rơi tại khu vực huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) ghi nhận được là 17,3 cm, huyện Buyeo (tỉnh Nam Chungcheong) là 7,8 cm. Tại Seoul ghi nhận tuyết rơi dày 6,2 cm, dày nhất trong mùa đông năm nay.Trái ngược với khu vực phía Tây có tuyết rơi dày, các địa phương phía Đông đang duy trì thời tiết khô hanh. Cảnh báo khô hanh đã được ban ra tại vùng ven biển phía Đông, thành phố Ulsan và Busan, thành phố Daegu. Thời tiết khô hanh dự kiến sẽ duy trì trong thời gian tới. Do đó, Cục Khí tượng và thủy văn cảnh báo người dân cần hết sức chú ý đề phòng hỏa hoạn, đặc biệt là cháy rừng.Khác với tuần trước rét đậm, nền nhiệt độ trong tuần này dự báo sẽ cao hơn so với trung bình các năm trước. Nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa ngày 2/2 tại phần lớn các địa phương trong đó có thủ đô Seoul lên trên 0 độ C. Đặc biệt, vào thứ Tư (4/2) và thứ Năm (5/2), nhiệt độ ban ngày tại Seoul sẽ lên tới 7 độ C, cao hơn khoảng 3 độ C so với mức nhiệt trung bình hàng năm.Cục Khí tượng nhận định sau chuỗi ngày tương đối ấm áp, vào khoảng cuối tuần, có khả năng đợt không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc sẽ mở rộng sức ảnh hưởng, nhiệt độ sẽ lại xuống thấp.