Bắc Triều Tiên hoàn công trang trại nhà kính quy mô lớn ở Sinuiju

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/2 đưa tin về lễ khánh thành Trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju diễn ra một ngày trước dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Trang trại trên có diện tích khoảng 4,35 km² và được xây dựng tại khu vực đảo Wihwa, thành phố Sinuiju, nơi bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ hè năm 2024. Lễ khánh thành được diễn ra khoảng một năm sau lễ khởi công vào ngày 10/2 năm ngoái.Tại buổi lễ, Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ vui mừng khi dự án đã hoàn thành "đầy kinh ngạc", mở ra một khu vực sinh sống mới cho người dân; đồng thời nhấn mạnh đây là một thành quả đáng tự hào trình lên Đại hội đảng lần thứ 9 sắp tới.Sau khi tham quan nhà kính, lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh đất nước đang trải qua một quá trình chuyển đổi quan trọng để cải cách các địa phương về căn bản. Dự án xây dựng Trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju là một trong những dự án tầm cỡ nhất được tiến hành trong nhiệm kỳ Ủy ban trung ương đảng khóa VIII.Dự kiến Bắc Triều Tiên sẽ quảng bá việc xây dựng trang trại nhà kính Sinuiju như một thành tựu cốt lõi tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 sẽ diễn ra trong tháng 2 này. KCNA cũng nhấn mạnh công trình này là một minh chứng cho sự thay đổi vĩ đại trong thời đại Kim Jong-un.