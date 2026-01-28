Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa đạt thỏa thuận sau hai ngày đàm phán về thuế quan

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan ngày 30/1 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp thứ hai với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington, song hai bên vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến.Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, ông Kim cho biết Washington và Seoul hiểu về lập trường của nhau và đã thảo luận để tìm kiếm phương án phù hợp cho cả hai bên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kim nhấn mạnh cần có thêm đối thoại và khẳng định chưa có kết luận cuối cùng được hai nước đưa ra. Quan chức này cũng né tránh trả lời về thời điểm cụ thể Washington nâng thuế đối với Seoul, cho biết hai nước sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận thông qua hình thức họp trực tuyến sau khi ông trở về nước.Trước đó, Ngoại trưởng Kim cùng người đồng cấp Mỹ vào chiều ngày 29/1 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp kéo dài hơn một tiếng. Tại đây, quan chức này đã bày tỏ rõ ràng quyết tâm thực thi khoản đầu tư vào Mỹ mà Hàn Quốc đã cam kết, bao gồm việc thông qua Luật đặc biệt về đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, nhằm thuyết phục Washington không nâng lại thuế đối ứng. Quan chức hai nước cũng đồng thuận rằng các dự án đầu tư vào Mỹ của Hàn Quốc theo luật đặc biệt này cần triển khai theo hướng mang lại lợi ích chung cho ngành công nghiệp của cả hai nước.Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/1 trong một bài đăng trên mạng xã hội nói rằng Quốc hội Hàn Quốc không tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để thực thi thỏa thuận thương mại song phương. Do đó, Mỹ quyết định áp trở lại thuế đối ứng ban đầu là 25% với các mặt hàng của Hàn Quốc như ô tô, vật liệu gỗ, dược phẩm. Sau tuyên bố này, ông Kim tối ngày 28/1 đã đến Washington để thảo luận và nắm rõ lập trường của phía Mỹ.Trong một tin liên quan, Ngoại trưởng Kim Jung-kwan cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và hai bên đã nhất trí mở kênh tham vấn thực chất trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên nhằm đẩy nhanh các cuộc thảo luận về phương án hợp tác song phương.