Photo : YONHAP News

Ca khúc "Golden", nhạc phim (OST) của bộ phim hoạt hình "Thợ săn quỷ Kpop" (KPop Demon Hunters), ngày 1/2 (giờ địa phương) đã được xướng tên tại hạng mục "Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh" (Best Song Written For Visual Media) tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68.Đây là giải thưởng trao cho các nghệ sĩ sáng tác và sản xuất ca khúc. Những người tham gia sản xuất "Golden" gồm EJAE, Teddy, 24 và nhóm sáng tác IDO đã chính thức trở thành chủ nhân của giải Grammy này. Đây cũng là lần đầu tiên các nhạc sĩ sáng tác và nhà sản xuất K-pop giành được giải thưởng Grammy. Nhờ sự nổi tiếng của bộ phim, "Golden" đã trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu, trở thành bài hát Kpop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard và bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức "Top 100" của Anh.Chia sẻ sau khi nhận giải, nhà sản xuất 24 cho biết dù không thể có mặt tại lễ trao giải nhưng anh xin dành vinh dự này cho người thầy cũng như người bạn thân thiết nhất là Teddy, người tiên phong của K-pop, cùng tất cả những ai đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường vừa qua.Hãng thông tấn AP (Pháp) và tờ Thời báo New York (NYT) cũng nhanh chóng đăng tải thông tin về chiến thắng Grammy đầu tiên của một nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc, nhận định chiến thắng của ca khúc bộ phim ở hạng mục này đã giải tỏa cơn khát kéo dài bấy lâu nay của K-pop, một thể loại âm nhạc toàn cầu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.Tạp chí giải trí Variety (Mỹ) cũng trích dẫn câu hát trong phần điệp khúc bài hát là "It’s our moment" (tạm dịch: "Đây là khoảnh khắc của chúng ta") để mô tả chuỗi thành công rực rỡ của "Thợ săn quỷ Kpop". Tạp chí cũng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này, nhắc lại những nỗ lực trước đó của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) trong hành trình chinh phục Grammy.Tại lễ trao giải năm nay, "Thợ săn quỷ Kpop" được đề cử ở tổng cộng 5 hạng mục, trong đó ca khúc chủ đề "Golden" lọt vào danh sách đề cử "Bài hát của năm". Tuy nhiên, ở hạng mục "Trình diễn song ca hoặc trình diễn nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" mà ba ca khúc gồm "Golden", "APT." của Rosé (Blackpink) và "Gabriela" của nhóm nhạc nữ Katseye cùng được đề cử, giải thưởng đã thuộc về "Defying Gravity", ca khúc nhạc phim Wicked của nghệ sĩ Cynthia Erivo và Ariana Grande.