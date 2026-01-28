Mâu thuẫn tiếp diễn trong nội bộ hai đảng lớn tại Hàn Quốc

Photo : KBS News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đang đối mặt với những bất ổn nội bộ, khiến bầu không khí chính trị nói chung ngày càng căng thẳng.Tại cuộc họp Ủy ban tối cao của đảng ngày 2/2, đảng Dân chủ đồng hành và Đổi mới Tổ quốc đã xung đột xoay quanh các cuộc thảo luận về khả năng hợp nhất hai đảng. Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae nhấn mạnh sự cần thiết của việc sáp nhập hai đảng, một mực khẳng định quyết định cuối cùng sẽ do các đảng viên đưa ra, song vẫn đề xuất hai đảng hợp nhất để có thể cùng bước vào cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 6 tới.Tuy nhiên, Ủy viên tối cao của đảng Dân chủ đồng hành Lee Un-ju đã chỉ trích gay gắt vấn đề trên và đưa ra nghi vấn việc thúc đẩy sáp nhập xuất phát từ tham vọng nắm quyền trong đảng và tranh cử Tổng thống trong tương lai của Chủ tịch Jung Chung-rae và Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk. Nhiều nhân vật lãnh đạo khác của đảng cầm quyền cũng liên tiếp đưa ra những chỉ trích gay gắt tại cuộc họp công khai, khiến mâu thuẫn nội bộ bộc lộ rõ rệt.Trong một diễn biến khác, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cùng ngày cũng đã tổ chức cuộc họp Ủy ban tối cao đảng. Đảng này được cho là đang tìm cách xoay chuyển cục diện bằng việc tập trung công kích Chính phủ và đảng cầm quyền, giữa lúc tình trạng hỗn loạn nội bộ vẫn tiếp diễn sau khi Ủy ban tối cao đảng đã phê chuẩn quyết định của Ủy ban Đạo đức, chính thức khai trừ ông Han Dong-hoon vào ngày 29/1 vừa qua. Đảng đối lập đã đẩy mạnh công kích Chính phủ vào các vấn đề thu hút sự quan tâm lớn của dư luận như chính sách bất động sản và các cuộc đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ.Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hướng tới cuộc bầu cử địa phương sắp tới, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã bổ nhiệm nghị sĩ Cho Joeng-hoon làm Chủ tịch Ủy ban Chiêu mộ nhân tài. Tuy nhiên, bầu không khí xung đột trong nội bộ đảng này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt xoay quanh việc phe thân cựu Chủ tịch Han kêu gọi ban lãnh đạo đảng từ chức.