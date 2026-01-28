Đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc tham dự lễ ra mắt Chính phủ mới của Honduras

Photo : YONHAP News

Để chúc mừng Chính phủ mới của nước Cộng hòa Honduras chính thức ra mắt, Hàn Quốc sẽ cử Phó Chủ tịch Boo Seung-chan và Giám đốc Lee Hoon-gi của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Honduras làm Đ​ặc phái viên của Tổng thống Lee Jae Myung thăm chính thức nước này từ ngày 3-5/2.Trong buổi họp báo thường kỳ 1/2, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kang Yu-jung cho biết phái đoàn đặc phái viên sẽ đến chào hỏi Tổng thống mới nhậm chức của Honduras, giới thiệu triết lý điều hành đất nước và chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, đồng thời chuyển thư tay và thông điệp của lãnh đạo Hàn Quốc về việc tăng cường và phát triển quan hệ với Chính phủ mới của Honduras.Phái đoàn cũng sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Honduras nhằm truyền tải ý chí quyết tâm của Seoul trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và trao đổi sâu rộng về các biện pháp mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.