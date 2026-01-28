Fitch duy trì tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc ở mức

Photo : YONHAP News

Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch ngày 30/1 công bố duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia Hàn Quốc là "AA-" và triển vọng tín nhiệm là "ổn định". Fitch đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc từ "A+" lên "AA-" vào năm 2012 và kể từ đó đến nay vẫn giữ nguyên mức xếp hạng này.Fitch nhận định nền tảng của Hàn Quốc được củng cố bởi cấu trúc tài chính đối ngoại vững chắc, khu vực xuất khẩu năng động và các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định. Tuy nhiên, tổ chức này cũng chỉ ra những rủi ro còn tồn đọng tại Hàn Quốc bao gồm nguy cơ địa chính trị liên quan đến Bắc Triều Tiên, thách thức do già hóa dân số, cũng như mức độ dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài do phụ thuộc lớn vào thương mại. Hãng đánh giá tìn nhiệm này cho rằng trong ngắn hạn, tính linh hoạt trong chính sách kinh tế vĩ mô của Seoul đủ để quản lý những rủi ro nói trên, song vẫn cảnh báo nợ Chính phủ gia tăng có thể làm suy yếu hồ sơ tín nhiệm trong trung và dài hạn.Bên cạnh đó, Fitch dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ phục hồi từ mức 1% của năm 2025 lên 2% trong năm nay nhờ tiêu dùng tư nhân tăng mạnh. Tuy nhiên, hãng này cũng đề cập đến các yếu tố rủi ro liên quan đến các vấn đề thương mại của Hàn Quốc với Mỹ bao gồm thuế đối ứng.Fitch cũng đã điều chỉnh giảm ước tính về tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc từ 2,1% xuống 1,9%, phản ánh xu hướng suy giảm dân số trong độ tuổi lao động. Dù vậy, hãng ghi nhận rằng Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh các nỗ lực nâng cao năng suất, trong đó có đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp công nghệ cao nhằm bù đắp áp lực suy giảm tăng trưởng do biến đổi cơ cấu dân số. Hãng đánh giá những bất ổn chính trị tại Hàn Quốc liên quan đến việc ban bố thiết quân luật và quá trình luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi Chính phủ mới ra mắt năm ngoái đã được giải tỏa. Chính phủ hiện tại có đủ động lực để thúc đẩy các chính sách kinh tế do đảng cầm quyền đang nắm giữ đa số ghế tại Quốc hội.Về phần mình, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đánh giá Fitch đã thể hiện niềm tin vững chắc đối với nền kinh tế Hàn Quốc, nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, nỗ lực giữ vững uy tín tín nhiệm đối ngoại của nền kinh tế trong nước trong thời gian tới.Fitch là một trong ba hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế hàng đầu thế giới cùng với Moody's và Standard & Poor's (S&P). AA- là mức cao thứ 4 trong thang xếp hạng tín nhiệm của Fitch, sau AAA, AA+ và AA.