Coupang đã chuyển hơn 640 triệu USD ra nước ngoài trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo kiểm toán mà công ty Coupang nộp lên Hệ thống công bố thông tin điện tử (DART) của Cơ quan giám sát tài chính (FSS), các khoản chi phí như phí dịch vụ trả cho các bên liên quan của Coupang trong năm 2024 đạt 939,048 tỷ won (644,7 triệu USD). Con số này đã tăng gần gấp 6 lần so với mức 150,34 tỷ won (103 triệu USD) của năm 2020.Doanh thu mà Coupang đạt được trong năm 2024 là 41.290,1 tỷ won (28,3 tỷ USD). Sau khi trừ chi phí như mua hàng hóa và vận hành logistics, công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động khoảng 1.200 tỷ won (822,8 triệu USD). Tuy nhiên, sau khi tiếp tục khấu trừ các loại thuế và chi phí khác, lợi nhuận ròng còn lại tại Hàn Quốc chỉ ở mức 784,9 tỷ won (538,1 triệu USD). Điều này đồng nghĩa với việc số tiền Coupang chi trả cho các bên liên quan bao gồm trụ sở chính tại Mỹ đã cao hơn lợi nhuận ròng tại Hàn Quốc là hơn 150 tỷ won (102,8 triệu USD).Đáng chú ý, trong số 13 bên liên quan được công bố trong năm 2024, Coupang Global LLC, công ty con trực thuộc trụ sở chính tại Mỹ, là đơn vị nhận khoản chi lớn nhất lên tới 619,5 tỷ won (425 triệu USD). Đây là doanh nghiệp phụ trách mảng thương mại điện tử xuyên biên giới, tương tự Coupang tại Hàn Quốc, và 100% cổ phần đều do công ty mẹ của Coupang tại Mỹ sở hữu. Doanh thu mà Coupang thu được từ 13 bên liên quan trong năm 2024 chỉ đạt 200,671 tỷ won (137,6 triệu USD).