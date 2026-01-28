Hơn 6,6 triệu khiếu nại kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/2 công bố trong vòng từ tháng 6-12 năm ngoái, đã có hơn 6 triệu khiếu nại từ người dân được gửi lên trang khiếu nại điện tử (epeople.go.kr). Ngoại trừ khoảng thời gian gián đoạn hệ thống do sự cố hỏa hoạn tại Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia vào tháng 9, trung bình mỗi tháng có khoảng 1,11 triệu khiếu nại được gửi đến.Trong đó, nhóm gửi khiếu nại nhiều nhất là nam giới ở nhóm tuổi 30, chiếm 16,1%. Đây là nhóm tuổi đang trong giai đoạn kết hôn và nuôi con nhỏ, nên nhóm này tập trung khiếu nại về vấn đề biến động giá trị tài sản như căn hộ chung cư, sắp xếp trường tiểu học cho con cái.Xét theo giới tính của hơn 6 triệu khiếu nại trên, nam giới chiếm 65,1% và nữ giới chiếm 34,9%. Xét theo nhóm tuổi, nhóm ngoài 40 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 26,6%, tiếp theo là nhóm ngoài 30 tuổi (23,7%) và nhóm 50 tuổi (20,5%). Tỷ lệ khiếu nại từ người ngoài 60 tuổi chiếm 17,7%. Do ảnh hưởng của tình trạng già hóa dân số, số lượng khiếu nại ở nhóm này đã tăng khoảng gấp đôi so với năm 2022.Mặt khác, có 91 cá nhân gửi đơn khiếu nại trên 1.000 lần. Tổng số đơn khiếu nại từ nhóm này lên tới 300.000 trường hợp, chiếm tổng 4,5% khiếu nại toàn quốc, chủ yếu thể hiện sự bất mãn về phán quyết của Tòa án hay kết quả điều tra. Để quản lý một cách hiệu quả các khiếu nại này, Phủ Tổng thống quyết định mở rộng nhân lực chuyên môn cho Cục Điều phối mâu thuẫn tập thể mới được thành lập trực thuộc Ủy ban vì quyền lợi người dân.