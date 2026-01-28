Chỉ số KOSPI lao dốc hơn 5% phiên ngày 2/2

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) phiên ngày 2/2 đóng cửa ở mức 4.949,67 điểm, giảm 274,69 điểm (5,26%) so với phiên thứ Sáu tuần trước (30/1). Như vậy, chỉ sau 4 phiên giao dịch kể từ khi đạt cột mốc lịch sử 5.000 điểm vào ngày 27/1 với mức đóng cửa 5.084,85 điểm, chỉ số KOSPI đã rơi khỏi ngưỡng này.Cùng ngày, chỉ số KOSPI mở cửa ở mức 5.122,62 điểm (giảm 1,95%) rồi sau đó nhanh chóng giảm xuống mốc 5.000, nhưng sau đó đà giảm có dấu hiệu thu hẹp. Tuy nhiên, sau 10 giờ sáng, chỉ số lại lao dốc mạnh, có thời điểm lùi sâu xuống mức 4.933,58 điểm.Trước đà giảm nghiêm trọng của KOSPI, vào lúc 12 giờ 31 phút trưa, Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) đã kích hoạt cơ chế "sidecar" tạm dừng giao dịch bán ra đầu tiên trong năm nay.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng kết thúc phiên ở mức 1.098,36 điểm, giảm 51,80 điểm (4,44%).Tại thị trường ngoại hối Seoul, chỉ số won-USD đóng cửa ở mức 1.464,3 won đổi 1 USD, tăng 24,8 won.