Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/2 (giờ địa phương) đã đăng tải trên trang web trực tuyến chính thức câu trả lời đối với câu hỏi của một cơ quan báo chí trong nước về lập trường của Nga liên quan đến tình hình bán đảo Hàn Quốc. Bộ nêu rõ sẽ xây dựng đường lối quan hệ với Hàn Quốc trong tương lai trên cơ sở cân nhắc lợi ích quốc gia của Nga.Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh điều quan trọng nhất là việc Hàn Quốc từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt Nga do phương Tây dẫn đầu; cũng như tôn trọng "lằn ranh đỏ", ý chỉ tiêu chuẩn mà Nga định nghĩa là "giới hạn không thể vượt qua" nếu phương Tây, đặc biệt là Hàn Quốc, cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hoặc thực hiện một số hành động nhất định. Bộ đánh giá quan hệ Hàn-Nga đã xấu đi nghiêm trọng do những hành động không thân thiện của Chính phủ Hàn Quốc tiền nhiệm.Cơ quan ngoại giao trên của Nga nhận định Chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae Myung đã bày tỏ mong muốn khôi phục đối thoại chính trị, cũng như bình thường hóa quan hệ thương mại và kinh tế với Nga nhưng hành động thực tế của Seoul lại gắn liền với việc tạo ra các điều kiện bên ngoài thuận lợi, bao gồm cả việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Dù vậy, hai nước đã truyền đạt những quan điểm dựa trên nguyên tắc lẫn nhau thông qua các kênh ngoại giao, trong đó có cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun bên lề kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9 năm ngoái.Quan hệ giữa Seoul và Mátxcơva bắt đầu xấu đi từ tháng 2/2022 khi Hàn Quốc tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga khi nước này tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Sau đó, Nga đã đáp trả bằng việc đưa Hàn Quốc vào danh sách các quốc gia không thân thiện.Đây không phải là lần đầu tiên Mátxcơva coi khả năng Seoul cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev là "lằn ranh đỏ" trong quan hệ song phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2024 từng bày tỏ sự cảm ơn trước việc Hàn Quốc không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cho biết sẵn sàng khôi phục quan hệ song phương. Tuy nhiên, sau khi Nga ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện với Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc bày tỏ lập trường sẽ xem xét lại khả năng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Putin đã cảnh báo việc Hàn Quốc gửi vũ khí sát thương tới chiến trường Ukraine sẽ là "một sai lầm rất lớn".Gần đây nhất, tại lễ trình Quốc thư của Đại sứ Hàn Quốc tại Nga vào ngày 15/1 vừa qua, Tổng thống Putin đã chia sẻ rằng trong quá khứ hai nước từng duy trì cách tiếp cận thực dụng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh, bày tỏ kỳ vọng quan hệ Hàn-Nga sẽ được cải thiện.