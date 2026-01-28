Photo : KBS News

Trên mạng xã hội ngày 3/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục chia sẻ một bài báo liên quan đến lĩnh vực bất động sản, trong đó nhấn mạnh phải chặn đứng vấn nạn đầu cơ bất động sản gây hại cho đất nước "bằng bất cứ giá nào", đây chính là cơ hội thoát thân cuối cùng.Ông Lee đặt dấu chấm hỏi về lương tâm tối thiểu của hàng trăm nghìn người sở hữu nhiều nhà ở, muốn thu lời bất chính từ hành vi đầu cơ bất động sản, khiến hàng triệu thanh niên Hàn Quốc đang phải từ bỏ việc kết hôn và sinh con vì chi phí nhà ở quá cao.Tổng thống cũng gửi thông điệp tới những người đang kỳ vọng và kích động với ý kiến rằng đối sách bất động sản lần này của Chính phủ sẽ thất bại, tương tự như trong quá khứ. Ông Lee nhấn mạnh nếu như trước đây, bất động sản là một kênh đầu tư duy nhất thì nay đã có nhiều phương thức đầu tư thay thế, tình hình khách quan hoàn toàn khác so với trước.Ngoài ra, người dân cũng đã thay đổi. Theo khảo sát nhận thức của người dân, đầu tư bất động sản đã rơi từ ưu thế áp đảo tuyệt đối xuống công cụ đầu tư đứng thứ hai. Ông nhấn mạnh với tư cách là Tổng thống, người được nhân dân bầu ra, nắm giữ quyền hạn tối cao, ông không có lý do gì để "nói suông". Những ai đang suy nghĩ đây là lời đe dọa, hay những ai đang ủng hộ đầu cơ bất động sản, hãy nhìn thẳng vào thực tế đã thay đổi một cách tỉnh táo. Chính phủ có đủ công cụ chính sách có thể sử dụng.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc là đất nước từng vượt qua được cuộc nổi loạn nghiêm trọng để bắt đầu một hành trình mới, không có lý do gì không thể dẹp bỏ hành vi đầu cơ bất động sản. Những lời ông nói không phải là lời hù dọa mà là một lời khuyên cần thiết và hữu ích vì tất cả người dân.