Netflix sẽ phát trực tiếp buổi biểu diễn của BTS tại Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Nền tảng Netflix và công ty giải trí BigHit Music cho biết vào lúc 8 giờ tối ngày 21/3 (giờ Hàn Quốc), buổi biểu diễn "BTS Comeback Live: Arirang" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) sẽ được phát trực tiếp độc quyền trên Netflix.Đây là lần đầu tiên BTS trình diễn các ca khúc trong album mới tại quảng trường Gwanghwamun, không gian mang tính biểu tượng của Hàn Quốc. Netflix dự kiến truyền hình trực tiếp sự kiện này tới khán giả tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.Bên cạnh đó, nền tảng cũng sẽ phát hành bộ phim tài liệu dài tập mang tên "BTS: The Return" về quá trình sáng tác album của nhóm vào ngày 27/3 tới, do đạo diễn người Mỹ gốc Việt Bảo Nguyễn và công ty sản xuất This Machine thực hiện. "BTS: The Return" khắc họa hành trình BTS trở lại với album mới sau 3 năm 9 tháng, đồng thời tái hiện quá trình hình thành "BTS của hiện tại" kể từ khi nhóm ra mắt vào năm 2013.Album mới "Arirang" sẽ chính thức được phát hành vào lúc 1 giờ chiều ngày 20/3 (giờ Hàn Quốc). Album gồm 14 ca khúc khai thác những cảm xúc thường có như bản sắc, nỗi nhớ và tình yêu sâu sắc của nhóm.